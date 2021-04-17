شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير قسم الحضانات في مستشفى الإبراهيمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور على مستشفي الإبراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

حيث تفقد وكيل الوزارة في حضور خالد بدوي عضو مجلس النواب، الأقسام الطبية المختلفة، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالدور الثالث لرفع كفاءة وتوسعة قسم الحضانات بالمستشفي، بسعة ٢٥ حضانة بتكلفة تقديرية تصل إلى ٣ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تفقد تركيب تانك الأكسجين الجديد والذي تم دعمه من قبل وزيرة الصحة والسكان للمستشفي وعدد ٦ مستشفيات أخرى بالمحافظة بسعة ١١ ألف لتر، والجاري تطوير شبكة الغازات بالأقسام الطبية بها لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

وعقد وكيل الوزارة اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني، وإدارة المستشفي، ناقش خلالها الخطة الزمنية للأعمال الجارية لتطوير قسم الحضانات، ووجه بسرعة الإنتهاء منها لتشغيل القسم في خلال أيام، كما ناقش مع إدارة المستشفي تطوير الخدمات الطبية الأخري بالمستشفي، وبحث أي معوقات تؤثر على سير العمل، وقدم الشكر لممثلي المجتمع المدني على دورهم الهام والدعم المتواصل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.