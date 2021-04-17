الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مسارات وآليات العمل الجديدة لإنجاز المشروعات القومية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التى تم اتباعها فى إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدى فى التخطيط والتنفيذ، بما أدى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات وتطوير العشوائيات.