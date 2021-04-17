شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2854 مواطنا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية في أسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في عزبة النهضة، وعزبة العسكر بمدينة أسوان، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 2854 مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.