شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 295 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في الغربية منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد، وأسفرت الحملات عن إزالة ٢٩٥ حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٢٠ فدان و٤ قيراط و٢٢ سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد ٣٣ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤ فدان و٧ قيراط و٣ أسهم، فيما تم إزالة أيضا من جانب رئاسة مركز ومدينة المحلة بعدد ١١٩ حالة تعدي على مساحة ١٠ فدان و١٩ قيراط و٢ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (١٩) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٢١ قيراط و١٥ سهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (١٢) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٧ قيراط و١٨ سهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد ٨٤ حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٢ فدان و٢١ قيراط و٩ أسهم، كما تم إزالة عدد ٩ حالات تعدي على مساحة ٩ قيراط و٦ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٢) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد ١٧ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٤ قيراط و٤ أسهم.

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