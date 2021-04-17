شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، خاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

من جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالصالحية، لإزالة تعدي في المهد بعزبة العواينة بناحية التلاتة بالصالحية القديمة، على مساحة ٣ سهم عبارة عن بناء غرفة بالطوب الأبيض على ارتفاع ٢.٥ متر، على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة الكلية للمخالفة على نفقة المخالف.

كما قامت شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات إزالة مكبرة شملت الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وأسفرت عن إيقاف أعمال صبة سقف الدور الثاني العلوي على مساحة ١٢٠م أرض إصلاح زراعي، بناحية عزبة زنهرت التابعة للوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام مسئولي الوحدة المحلية بالعصايد، بحمله لإيقاف أعمال صبة الدور الثاني العلوي على مساحة ١٢٠م بقرية العصايد وتطبيق القانون على المخالف، كما توجهت حملة لديرب البلد خلف مدرسة الصنايع، لإيقاف أعمال شدة خشبية لسقف الدور الثاني العلوي بمساحة ١٣٠م، وتم ضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، حملة لإزالة تعدى على الأرض الزراعية بالطريق الدائري بأبوكبير، ناحية قرية الحفانوة على مساحة ١٠٠ م، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.