شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم تبدء توريد القمح للشون الحكومية والصوامع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء توريد القمح المحلي للشون والصوامع الكائنة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم توريد 3049 طن و57 كيلو من القمح خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري، وذلك مع انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأوضح «الأنصاري» أنه تم توريد 568 طناً و295 كيلو من الأقماح لشركة مطاحن مصر الوسطى، و2480 طناً و762 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، لافتاً إلى أن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة والتى تتراوح بين 705 إلى 725 جنيهاً للإردب الواحد، حسب درجة النقاوة، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دوري للكميات المستلمة.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، حتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

وأضاف أنه تم تحديد 3 مواقع للتوريد كمرحلة أولى، هي صوامع طامية بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وقصر الباسل بمركز إطسا بسعة تخزينية 60 ألف طن، ومطاحن مصر الوسطى بالفيوم بطاقة تخزينية 25 ألف طن.