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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم تبدء توريد القمح للشون الحكومية والصوامع (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء توريد القمح المحلي للشون والصوامع الكائنة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم توريد 3049 طن و57 كيلو من القمح خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري، وذلك مع انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.
وأوضح «الأنصاري» أنه تم توريد 568 طناً و295 كيلو من الأقماح لشركة مطاحن مصر الوسطى، و2480 طناً و762 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، لافتاً إلى أن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة والتى تتراوح بين 705 إلى 725 جنيهاً للإردب الواحد، حسب درجة النقاوة، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دوري للكميات المستلمة.
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، حتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.
وأضاف أنه تم تحديد 3 مواقع للتوريد كمرحلة أولى، هي صوامع طامية بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وقصر الباسل بمركز إطسا بسعة تخزينية 60 ألف طن، ومطاحن مصر الوسطى بالفيوم بطاقة تخزينية 25 ألف طن.
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