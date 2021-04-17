شكرا لقرائتكم خبر عن عينات عشوائية لقياس جودة المياه في مدن القنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، على أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب من المنازل، ودار العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاث بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

وقال عصمت، إنه تم التنبيه والتشديد على رؤساء القطاعات والمناطق بالمتابعة المستمرة والإشراف المباشر، على أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من عدة مناطق متفرقة، (المنازل، ودار العبادة، والمقاهي، وخاصة المناطق الريفية) بالإضافة إلى أخذ عينات من المحطات والشبكات، وتحليلها يومياً على مدار لـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها، وذلك لتقديم خدمات أفضل لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عصمت، أننا مستمرون في تنفيذ خطة الشركة لعملية غسيل خطوط شبكات المياه، وتطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بالمحطات، بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، وذلك استعدادا لفصل الصيف وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، في محافظات القناة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.