شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بمصنع السكر في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق محدود، ببعض معدات مصنع سكر البنجر، غرب ملوي جنوب المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود ببعض المعدات، أثناء تركيب خزان صغير، على شكل حله، بمصنع سكر البنجر، غرب مدينة ملوي.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتمكن من إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، تم اتخاذ إجراءات الحماية المدنية والمهنية، وتحرر محضر بالواقعة.