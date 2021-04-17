أخبار مصر

إخماد حريق بمصنع السكر في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق محدود، ببعض معدات مصنع سكر البنجر، غرب ملوي جنوب المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود ببعض المعدات، أثناء تركيب خزان صغير، على شكل حله، بمصنع سكر البنجر، غرب مدينة ملوي.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتمكن من إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، تم اتخاذ إجراءات الحماية المدنية والمهنية، وتحرر محضر بالواقعة.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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