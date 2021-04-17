شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم في العديد من القطاعات بأحياء المحافظة، في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة منها ميناء بورسعيد البري وشارع البترول والرحاب.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التي تساهم في سرعة إنجاز الأعمال الجارية.