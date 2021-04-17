شكرا لقرائتكم خبر عن عرض المومياوات الملكية في «القومي للحضارة» في يوم التراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطل علينا غدا الملوك العظام للمرة الأولي من قاعة المومياوات الملكية، ويمكن للزائرين للمتحف القومي للحضارة مشاهدتهم من غدا الأحد، بعد أن تمت تهيئتها ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات.

وأوضحت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

قال د. محمود مبروك مصمم العرض المتحفي لقاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة، أن سيناريو العرض المتحفي للمومياوات الملكية يرعي أن كل ملك في قاعة، تضم مقتنيات الملك ومن بينها التابوت الخاص به.

وأضاف «مبروك» لـ«المصري اليوم» أن فاتريرن العرض الزجاج له طبيعة خاصة ولايعكس الضوء ويمكن الزائر للقاعة من المشاهدة الواضحة، فيما لفت إلى أن الزائر يمكنه معرفة العديد من المعلومات عن المومياء المعروضة من لوحة نحاسية تكشف شجرة العائلة وأبرز الأعمال التي قدمها لمصر.

وتابع «مبروك» أن اليوم يتم عرض مومياء الملكة تي للمرة الأولي، وهي هي ابنة يويا وتويا. تعد الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث، أنجبت الملكة تي الملك أمنحتب الرابع، وهو المعروف باسم «إخناتون».

وفقا لوزارة السياحة والآثار عُثر على المومياء الخاصة بها في العام الميلادي 1898، وذلك في مقبرة أمنحتب الثاني «KV 35»، بوادي الملوك بالأقصر.

واختارت وزارة السياحة والآثار اليوم 18 أبريل لفتح قاعة المومياوات الملكية الذي يتزامن مع يوم التراث العالمي، يوم التراث العالمي ‏ هي يوم تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ للاحتفاء به كل عام ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة، وهي رسالة تؤكد حفاظ مصر على تراثها وتاريخها.