شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن شهادات أمان والتأمين ضد الحوادث هي حصن أمان للعمالة غير المنتظمة بفضل توجيهات السيد الرئيس لحماية حقوق العمالة الغير منتظمة التي شملها التأمين ضد الحوادث وتكريم أصحابها، منوها بأنه سبق الاهتمام بفئة الصيادين بسبب الظروف الصعبة التي تواجههم ثم الانتقال إلى عمال النظافة وبعض الفئات الأخرى لتوفير الرعاية لها، وأنه يجب توعية جميع الفئات من العاملين الغير منتظمين لتشملهم رعاية الدولة وتوفير المساعدات لهم ولأولادهم وأسرهم من بعدهم.

وأضاف محمد سالم سليمان مدير عام القوى العاملة بشمال سيناء أن هذه الدفعة من شهادات أمان والتأمين ضد الحوادث منحة وهدية مقدمة من السيد الرئيس للعمالة غير المنتظمة، منهم: عدد 620 من الصيادين، عدد 262 من العمالة المؤقتة الغير منتظمة من عمال النظافة والفئات الأخرى.

وأشار إلى أن الشهادة مجانية بفئة 500 جنيه وتستمر على مدار عام واحد للاستفادة منها، وقد سبق استفادة عدد من الصيادين وغيرهم من العمالة غير المنتظمة.

وأشاد عدد كبير من العاملين بجهود السيد الرئيس لرفع المعاناو عن كاهلهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وعلى هامش توزيع شهادات أمان، تم تكريم عدد من العاملين بمديرية القوى العاملة ووحدة العمالة غير المنتظمة نظير جهودهم الكبيرة في خدمة العمالة بمختلف فئاتها على مستوى المحافظة.

توزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة

توزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة

توزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة

توزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة

توزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة

توزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة