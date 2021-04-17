شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الوافدين بالأزهر يطلق الموسم الثاني من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، إطلاق مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» في موسمها الثاني، انطلاقًا من توجيهات شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام باللغة العربية، ونشرها وتعليمها وإذاعتها وتشجيع مبدعيها وتحفيزهم.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي ،رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب والمشرف العام على المسابقة، إن المسابقة تقوم هذا العام على اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن اللغة العربية ومكانتها بين اللغات وما تحمله من أبعاد؛ كالبعد الفلسفي، والبعد الديني، والبعد القيمي الإنساني، والبعد التاريخي، والبعد الجمالي، والبعد الأخلاقي، كونها لغة ترتبط بالقرآن الكريم وكونها وعاءً ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية، ودور الأزهر الشريف في الحفاظ على اللغة العربية في موجات الغزو الثقافي والتغريب.

وأضافت الصعيدي أن أهم شروط المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلاً ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقل أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتا ولا تتجاوز الخمسين بيتا، على أن ترسل القصائد بصيغتي PDF وWord مع تسجيل صوتي للقصيدة وإقرار الملكية الفكرية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة شخصية ملونة في موعد أقصاه الأربعاء 30 يونيو 2021، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى دعم اللغة العربية وتعزيزها في النفوس، والتواصل بين الناطقين بالعربية والمحبين لها على مستوى العالم، وتعميق حب الأزهر على المستوى العالمي ونشر رسالته، بالإضافة إلى إحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ يغلب عليه روح المنافسة والتفاعل.

وتنقسم جوائز المسابقة إلى خمس فئات، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف جنيه مصري، ويحصل الثاني على 20 ألف جنيه، والثالث على 15 ألف جنيه، ويحصل الرابع على 10 آلاف جنيه، بينما يحصل الخامس على 5 آلاف جنيه، وسوف يتسلم الفائزون الخمسة شهادات شكر وتقدير، كما يحصل الفائز الأول على درع مئذنة الأزهر، وسيتم الإعلان عن الفائزين وموعد تسليم الجوائز على بوابة الأزهر الإلكترونية يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021، ويمكن التسجيل والمشاركة على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

www.azhar.eg/poetry