شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي وإزالة المعوقات التي تعترض المشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة الطود والموقف التنفيذي للتشغيل للأعمال الجاري تنفيذها.

وشملت جولة رئيس مركز ومدينة الطود، تفقد منطقة نجع أبو مسلم لمتابعة أعمال ربط خط الطرد الذي يربط محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم بالطود بمحطة المعالجة بالعديسات والذي يبلغ قطر خط الطرد 560 ملي وبطول حوالى 2900 متر، وإزالة بعض المعوقات التي تواجه الخطوط.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، بمنطقة نجع الفتاتيح، أعمال «الجثات» واستكشاف المسارات المعترضة لخطوط شبكات الانحدار الفرعية لشبكة الصرف بقطر 200 ملي وربطها بالخطوط الرئيسية، والذي نفذ منها 1300 متر.