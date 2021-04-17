شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تكثيف الحملات الوقائية والاحترازية ومتابعة تطبيق قرار وزير التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بالمواعيد الجديد لغلق المحلات والورش، مشدداً على تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ولمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للمرور على كافة القطاعات الخدمية، وتشديد الرقابة على الالتزام التام بارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة للمرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة والعدوة وملوى والمنيا الحالة العامة بشوارع المركز كما تم المرور على مواقف السيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير للمساجد ودور العبادة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.