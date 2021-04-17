شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وتامر حسني ورامي صبري ضيوف إذاعة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف الاعلامي شريف الليثي نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي خلال حلقات هذا الأسبوع من برنامجه الاذاعي «حوار أون لاين» بإذاعة الشرق الأوسط وهم مصطفى قمر، تامر حسني، رامي صبري، أحمد العوضي، إدوارد.

يذاع برنامج «حوار أون لاين» بإذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميًا.

ويذكر أن الإعلامي شريف الليثي قد استضاف النجوم أحمد فتحي وهالة فاخر في حلقات الأسبوع الأول من رمضان.

وتدور فكرة البرنامج في إطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة بالسوشيال ميديا للنجوم وكواليس حساباتهم عبر وسائل التواصل وأهميتها بالنسبة لهم وكيفية التعامل معاها في إطار من الكوميديا.

يذاع برنامج «حوار أون لاين» في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميا بإذاعة الشرق الأوسط ويعاد في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

- صورة أرشيفية