شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتفقد مشروعات الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، مع لجنة من المسؤولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق تنمية مستدامة.

وتم تسليم مطابق الصرف الصحي بمنطقة ناصر والمشروعات وخلف السنتر الليبي للبدء في أعمال التوصيل مرفق الصرف الصحي لتلك المناطق بمدينة الغردقة وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

وأكد رأفت على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة في توفير حياه كريمة للمواطن بالغردقة وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.