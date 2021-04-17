شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف الحضارة: مومياوات ملوك وملكات مصر جاهزون لاستقبال الزوار والان مع تفاصيل الخبر
أضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بداية من الأحد سيتم عرض مومياوات 22 من ملوك وملكات مصر القدماء لأول مرة داخل مقرهم الجديد بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وبعد أن تم نقلهم فى موكب مهيب شهده العالم يوم 3 أبريل.
والمومياوات الملكية التي ستكون متاحة للعرض لملوك وملكات مصر القدماء ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم؛ "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".