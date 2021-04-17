شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لجنازة الأمير فيليب الراحل من كنيسة القديس جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار العالم إلى كنيسة القديس جورج بالمملكة المتحدة، لمتابعة جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل وزوج الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا.

وقدمت القناة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية بث مباشر لفعاليات الجنازة، ومراسم الصلاة على الأمير فيليب، بحضور أفراد العائلة المالكة المقربين، فى تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعى، فيما شدا بعض المرنمين بتراتيل فيما تودع العائلة المالكة الأمير فيليب.

وأطلقت المدفعية النيران تكريما لدوق إدنبرة، الأمير فيليب أثناء بدء مراسم جنازته والتى بدأت بحمل نعشه على ظهر سيارة لاند روفر، شارك فى تصميمها.



وصول النعش كنيسة القديس جورج



وصول النعش



قلعة وندسور

وسار أبناءه خلف السيارة فى طريقهم من قلعة وندسور إلى كنيسة سان جورج، حيث سيدفن، وشاركت الملكة فى الموكب فى سيارتها ووصلت إلى الكنيسة، وتم اصطحابها إلى مقعدها. وشارك فى الجنازة الرسمية جنود من البحرية الملكية ومشاة من الجيش وسلاح الجو الملكى، ووضعت على نعش الدوق شاراته العسكرية وإكليل من الزهور.

كنيسة القديس جورج

نعش الأمير فيليب فى كنيسة القديس جورج

نعش الأمير فيليب

وصول النعش

ووصل المعزون الـ30 إلى قلعة وندسور فى صف متعرج من السيارات السوداء استعدادا للمشاركة فى مراسم جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذى وفاته المنية عن عمر يناهز 99 عاما.