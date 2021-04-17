صور.. ضبط أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء مع راكبين قادمين من ألمانيا وقطر بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:​

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، راكبا أخفى كمية من الأقراص المخدرة بين طيات ملابسه، وآخر بحوزته 8 قطع من الأسلحة البيضاء، أثناء وصولهما من ألمانيا وقطر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، اشتبه محمود جوهر رئيس القسم بالجمارك في راكب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وقام عمرو العميري مدير الحركة بتكليف أحمد البحيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، والذي تلاحظ له وجود عدد من شرائط الأدوية بين طيات ملابسه، وقام ولاء فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتم ضبط 1249 قرصا من الترامادول المدرج في جداول المخدرات .

وفي المحاولة الثانية اشتبه أحمد أبوبكر مأمور الجمارك في راكب وصول على الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، وقام مصطفى الصاوي وعبدالرحمن إسماعيل مأمورا الجمارك بتفتيش حقائبه ليعثرا معه على 2 خنجر و6 مطوات محظور حيازتهم كسلاح أبيض.

وأمر أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي لكل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة.​