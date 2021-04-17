أحدث إصدارات هيئة الكتاب.. عبقرية قدماء المصريين في البناء والعمارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب،حديثا، كتاب بعنوان "عبقرية قدماء المصريين في البناء والعمارة" تأليف الدكتور محمد عبدالمقصود خطاب.

وأكد المؤلف في الكتاب على أن قدماء المصريين، قد برعوا خلال ممالكهم المتعاقبة في عهود الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة في الهندسة والعمارة، حيث بنوا مساكنهم وطرقهم الممهدة وحصونهم وقلاعهم للحماية وبنوا الأهرامات والمعابد التي اشتملت على الأعمدة والمسلات والروح، وساعدهم في ذلك ممارستهم وبراعتهم فى علوم الحساب والهندسة والعمارة.

وشمل السرد في هذا الكتاب تطور العمارة منذ عهد الأسرة القديمة حتى الحقبة البطلمية التي انتهت بموت كليوباترا عام ٣٣ قبل الميلاد.

كما تم تدعيم الكتاب بالمصطلحات الإنجليزية والمراجع للاستزادة من معارف عظمة قدماء المصريين في البناء والعمارة ليكون حافزا ومعينا للباحثين والمهندسين المعماريين والأثريين وطلاب العلم والمعرفة وعموم القراء.