ساويرس ينعى المستشار هشام البسطويسي: "الله يرحمه.. رجل المبادئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، المستشار هشام البسطويسي، المرشح الرئاسي السابق، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على موقع تويتر، قبل قليل: "الله يرحمه.. رجل المبادئ".

وتوفي اليوم المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2012، عن عمر يناهز 70 عاما.

ويعد البسطويسي أحد الرموز الفاعلين في تيار استقلال القضاء قبل ثورة 25 يناير 2011، واستقال من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع، وحصل على 29 ألف صوت تقريبا.