شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٤١٩٣ محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق ٨٧٦ مركز للدروس الخصوصية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ تحرير ٦٥ محضر لمواطنين و١٣ محضر لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة ،وتم التصالح مع ٦٥ محضر بإجمالي مبلغ ٣٢٥٠ جنيه ولم يتم التصالح مع ١٣ محضر وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (١٧) سوق ،عدد (٢) فرح ومأتم وغلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .

وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد ٤٠٤٦ محضر للأفراد و١٤٧ محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض ١٣١٠ سوق، عدد ٥١٨ فرح ومأتم وتشميع وغلق ٨٧٦ مركز للدروس الخصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة .