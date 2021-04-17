شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن 8 قرارات جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، بالآباء الأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، لبحث وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، وكذلك الفترة التالية لها.

أكدت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، أنه وبعد استعراض الوضع في الكنائس بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، انتهت المناقشات إلى ما يلي:

1- التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعي، أثناء التواجد في الكنيسة، ويسري ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة.

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‏٢- لا تزيد نسبة المشاركة عن ٢٥٪ من مساحة الكنيسة (فرد في كل دكة)، ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع.

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‏٣- تصلى الجنازات في كنيسة المدافن أو في فناء الكنيسة، ويصليها كاهن واحد وشماس واحد بمشاركة أسرة المتوفى بما لا يزيد عن عشرة أشخاص، مع عدم الاستثناء في هذا الأمر حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، مع استمرار غلق قاعات العزاء تمامًا.

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‏٤- من باب الأمانة عدم مشاركة أي فرد في الصلوات عند شعوره بأي أعراض مرضية حتى ولو كانت بسيطة.٥- تعليق كافة الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بأن يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولاسيما المتألمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي.

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‏٦- تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنيسة والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.

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‏٧- صلوات الأكاليل في فترة الخمسين المقدسة تكون بحضور أب كاهن واحد وشماس واحد وبنسبة مشاركة ٢٥% فقط.

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‏٨- يجب ألا يكف الآباء الكهنة والخدام عن توعية الشعب وتنبيههم لضرورة السلوك بالحرص الواجب، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية في كل مكان، حفاظًا على حياتهم، وذلك بالتنبيه على ذلك داخل الكنائس باستمرار، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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‏وقال البابا: «نثق في تفهمكم للوضع الحالي والتجاوب مع حرص الكنيسة على سلامتكم، مضيفا،»تستمر صلواتنا دون انقطاع في الكنائس وفي البيوت وفي كل مكان وكل وقت بحسب وصية السيد المسيح، وسنظل طالبين أن يرفع الله عن العالم أجمع هذا الوباء وجميع الأمراض والضيقات«.​