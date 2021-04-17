شكرا لقرائتكم خبر عن رصف ورفع كفاءة شارع الـ60 بتكلفة 1.5 مليون جنيه في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الستين بحوض عشرة بنطاق حي المنتزه ثان، بطول كيلو متر، وبتكلفة تقديرية مليون ونصف جنيه، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ فترة طويلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالى قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبري الستين، مضيفا أنه على الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2020/2021.

وأكد الشريف أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، وفي حدود الاعتمادات المتاحة، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان.

رصف ورفع كفاءة شارع الـ60 بتكلفة 1.5 مليون جنيه فى الاسكندرية (صور)

رصف ورفع كفاءة شارع الـ60 بتكلفة 1.5 مليون جنيه فى الاسكندرية (صور)

رصف ورفع كفاءة شارع الـ60 بتكلفة 1.5 مليون جنيه فى الاسكندرية (صور)

رصف ورفع كفاءة شارع الـ60 بتكلفة 1.5 مليون جنيه فى الاسكندرية (صور)