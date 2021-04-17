شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يتابع إزالة حالة تعدٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم إزالة حالة تعدٍ على قطعة أرض حيز عمراني على مساحة ١٥٠ مترا بعمل سور من الحديد بارتفاع ٢متر وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض وتم التحفظ على المخالف للعرض على النيابة العسكرية ومصادرة الحديد.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه لن يسمح بأي تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة من أي شخص مهما كانت نفوذه.

وشدد على رؤساء الوحدات القروية بالإزالة الفورية ومن المهد لأي حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالف.

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