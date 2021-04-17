شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إزالة 215 حالة تعد على نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تابع سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم اليوم السبت إزالة 6 حالات تعد على مساحة 900 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 215 حالة تعد على إجمالى مساحة 71ألف متراً مربعاً.

فيما أشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات محافظ بني سويف للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

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