شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : الميناء البري صرح خدمي جديد علي أعلى مستوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد، ومن المنتظر تشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الميناء البري الجديد يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد في مجال مشروعات النقل وصرح خدمي على اعلي مستوي، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون في مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

واضاف بان الحديقة الدولية المجاورة للميناء البري تعد احدي الوسائل الخدمية والترفيهية المقدمة لسكان المناطق المحيطة بالميناء وكذلك زائرين المحافظة تطوير ورفع كفاءة الحديقة المجاورة للميناء البري بما يمثل طفرة في مستوى المشروعات المقدمة بحى الضواحى بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها المحافظة.

محافظ بورسعيد : الميناء البري صرح خدمي جديد علي اعلي مستوي