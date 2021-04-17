شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مبني إدارة تعليمية ومدرسة في مركز أولاد صقر بالشرقية بتكلفة ٩.٨ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مبني إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 64 %، وأعمال تطوير وتوسعة مدرسة بني منصور الابتدائية لإضافة 8 فصول جديدة وبتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 12 %، لافتا إلى أنه جاري مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية، الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أولاد صقر، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة، و3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه، وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم،‏ وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.