شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العرفي متوقف في شمال سيناء بأمر «رمضان».. والعقوبات مغلظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القضاء العرفي هو المنظم لحياة البدو في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصةً سيناء، وله قوانين خاصة تعتمد على العادات والتقاليد والأعراف والأبعاد الاجتماعية، وهو منقول وليس مكتوب تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.

ولشهر رمضان المبارك مكانة عظيمة في قلوب البدو، فهو شهر الرحمة والمودة والتزاور والتراحم والتقارب ونبذ الخلافات القبلية، لذا فالقضاء العرفي في إجازة إجبارية طوال شهر رمضان المبارك في سيناء، وأي جلسات عرفيه يتم تأجيلها لما بعد انتهاء الشهر الكريم، وبعد الستة البيض التي يقوم أهل بادية سيناء بالبدء في صيامها ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فتوقف التقاضي يعد من العادات الجميلة لبدو سيناء.

وفي الجلسات العرفية والمحاكم البدوية التي يتم عقدها عقب الشهر الكريم، تكون الأحكام مغلظة اذا كانت بسبب مشكلات وقعت خلال شهر رمضان المبارك، بحيث تكون رادعة للجميع للترفع عن القيام بأي مشاكل أو تعد على الآخرين وحقوقهم واحترام الشهر الكريم.