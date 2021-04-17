شكرا لقرائتكم خبر عن شن حملات مستمرة لرفع الإشغالات والقمامة في نطاق الوحدات المحلية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجو، حملة لرفع الإشغالات المسائية بالمدينة، أسفرت عن إزالة الإشغالات بشارع بنها والشارع الجديد والشارع القديم وتحرير 9 محاضر إشغال وذلك لتسيير حركة المرور، كما قامت بشن حملة تفتيشية لمتابعة التزام الكافيهات والمحال التجارية بالمواعيد المحددة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات برفع تجمعات القمامة والأتربة من على جانبي الطريق الإقليمي أمام عزبة غنيم وعزبة ناصف والاسعاف بمعدات الوحدة المحلية، وتم رفع كافة المخلفات من شوارع الوحدات المحلية بكفر داود والاخماس ومن أمام المحلات ومن على الارصفة لتوسعة الشارع وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، كما قامت الوحدة بإزالة الإشغالات والإعلانات الغير مرخصة ورفع التعديات، وتم تنفيذ 8 حالات إزالة فورية وتحرير 12 محضر إشغال.

وفي أشمون، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمتابعة الأعمال الميدانية بالمركز ورفع جميع التراكمات المتواجدة بالطرق والشوارع للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المركز، حيث تم رفع جميع الأتربة وتراكمات القمامة بشوارع وميادين المدينة وتم تنظيف الاماكن المتواجد بها صناديق جمع القمامة ورفع جميع الاتربة المتواجدة بمعدات الوحدة، كما تم إزالة البوص المتواجدة على حافة الترعة بطريق أشمون- سمادون، وتمت تسوية وتوسعة الطريق بداية من ميدان الخالدين وحتي البوابة البحرية لمدينة أشمون وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالطريق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة أعمال السيارة المكنسية بشارع الجيش بالمدينة، وكذا متابعة أعمال النظافة بالوردية المسائية بالوحدات المحلية بجزي، الحامول، منشأة سلطان، فيشا الكبري، كما تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة لطريق دمليج- سدود بزاوية رزين، وتسوية وتمهيد طريق منوف- الشهداء التابع للوحدة المحلية بمنشأة سلطان.

هذا وقد قام رئيس حي غرب شبين الكوم بمتابعة أعمال رفع مخلفات الهدم بشارع اللواء سعيد خلف المتفرع من شارع الجلاء البحري، كما تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عاشور المتفرع من شارع طلعت حرب، وكذا أعمال فرد السن وتعديل منسوب أحد الشوارع المتفرعة من شارع جمال عبدالناصر بالحي القبلي تمهيداً لتطويره ورفع كفاءته من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بهدف تنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.