شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب السابق ينعى وفاة والدة الفنان أحمد صالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، وفاة الدكتورة هالة زين، التي استشهدت أمس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

الدكتورة هالة زين زوجة الفنان خالد صالح، ووالدة الفنان أحمد خالد صالح.

قال شعبان: «فقدت اليوم دفعة ٨٦ طب القاهرة الذهبية، ملاكا من ملائكتها، قاتلك الله يا كورونا، تنتقين الطيبين والطيبات، إلى جنة الخلد د. هالة زين».