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عميد معهد القلب السابق ينعى وفاة والدة الفنان أحمد صالح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، وفاة الدكتورة هالة زين، التي استشهدت أمس بعد إصابتها بفيروس .

الدكتورة هالة زين زوجة الفنان خالد صالح، ووالدة الفنان أحمد خالد صالح.

قال شعبان: «فقدت اليوم دفعة ٨٦ طب القاهرة الذهبية، ملاكا من ملائكتها، قاتلك الله يا كورونا، تنتقين الطيبين والطيبات، إلى جنة الخلد د. هالة زين».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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