شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أزهر البحر الأحمر يتفقد معهد الغردقة الابتدائي النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم السبت، معهد الغردقة الابتدائي النموذجي؛ ورافقه الأستاذ حسن عبدالباسط، مدير أمن المنطقة الأزهرية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الصحية.

وشدد فضيلته خلال الزيارة على ضرورة تفعيل القاعات الافتراضية خلال مجموعات التواصل مع الطلاب، والتي أنشأها المعهد للعمل على سرعة التواصل ومتابعة تفعيلها، كما أكد على أهمية التواصل في شرح المقررات وتسجيل الشرح لتكون مرجعا للطلاب أثناء الاستذكار، وضرورة إنجاز شرح المقررات خلال المدة الزمنية المحددة نظرا لقرب موعد امتحانات شهر إبريل؛ في ظل تلك الظروف الاستثنائية وللتغلب على مشكلة قلة الحضور للطلاب، والعمل على استخدام كافة المنصات الإلكترونية المتاحة في توصيل المقررات للطلاب، مؤكدا أن تكون الامتحانات واضحة ومباشرة ومطابقة لمنهج أبريل مع مراعاة الالتزام بالدقة ومعايير وضع الامتحان.