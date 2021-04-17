محافظ الفيوم يوجّه بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوجّه بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومواعيد فتح وغلق المطاعم والمحال التجارية، والكافيهات، والورش.
ووجه «الأنصاري» بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال محافظ الفيوم، إن قرار وزير التنمية المحلية أوضح أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا طوال الصيف وشهر رمضان المبارك، تبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة، وفيما يتعلق بمواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
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