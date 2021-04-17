شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة صحة الحيوان العالمية تعتمد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من انفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة صحة الحيوان العالمية (OIE)، اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من انفلونزا الطيور، ونشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمى ليصبح إجمالى عدد المنشآت 30 منشأة.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و 4 مجازر دواجن، الأمر الذى يتيح للمنشآت الجديدة تصدير للخارج دواجن مجمدة ومبردة ومجزئات ومصنعات الدواجن.

وأضاف أنه تم اعتماد 14 منشأة فى بونيو 2020 من قبل المنظمة، واليوم باعتماد 16 منشأة يفتح باب تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها، بالإضافة إلى بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين وكتاكيت البياض.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية والتى أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير باعتماد المنشآت المصرية خالية من انفلونزا الطيور كما وجه الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة

وإلى المزارع والمجازر المشاركة فى برنامج الاعتماد الدولى لمًا أبدته من التعاون مع الهيئة الخدمات البيطرية والالتزام فى تطبيق إجراءات وأنظمة الأمن الحيوى.