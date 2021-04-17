شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يحفز جهاز المناعة ولا يسبب المرض لمتلقيه.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يؤكد أن لقاح كورونا لا يسبب المرض لمتلقيه وإنما يحفز جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التسجيل وحجز اللقاح من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذى يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيًا"، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاتصال على الخط الساخن 15335 .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.