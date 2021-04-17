أخبار مصر

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحانات التكميلية في المنيا (التفاصيل)

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحانات التكميلية في المنيا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمنيا، اليوم السبت، الامتحانات التكميلية «الغائبين فقط الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان السابق»، للفصل الدراسي الأول ٢٠٢١.

أدى طلاب الصف الأول امتحانات مواد اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، على 3 مراحل، وطلاب الصف الثاني الثانوي، مادتي اللغة العربية، والرياضيات«علمي، أدبي» على مرحلتين، داخل 131 لجنة و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء المستجد.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الامتحانات تجري للطلاب المتغيبون عن امتحانات نصف العام، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولي، محذرًا من التخلف.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا