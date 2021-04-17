شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحانات التكميلية في المنيا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمنيا، اليوم السبت، الامتحانات التكميلية «الغائبين فقط الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان السابق»، للفصل الدراسي الأول ٢٠٢١.

أدى طلاب الصف الأول امتحانات مواد اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، على 3 مراحل، وطلاب الصف الثاني الثانوي، مادتي اللغة العربية، والرياضيات«علمي، أدبي» على مرحلتين، داخل 131 لجنة و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الامتحانات تجري للطلاب المتغيبون عن امتحانات نصف العام، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولي، محذرًا من التخلف.