ننشر جداول امتحانات شهر أبريل للمعاهد الأزهرية بالقليوبية (صور)

وتنشر «المصري اليوم»، صورة من هذه الجداول، متمنية للطلاب التوفيق والنجاح.

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، السبت، جدول اختبارات شهر أبريل للعام الدراسي 2020/2021، الذي أعدته منطقة القليوبية الأزهرية للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة.

محمد يوسف

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