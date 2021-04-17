شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، لقاء مع النائب المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بهدف تنسيق الجهود، ومن أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف المدن من شمال المحافظة إلى جنوبها.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم أهالى المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان، إضافة إلى التطرق إلى المجهود الكبير المبذول لتطوير المنظومة الصحية وتزويد المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين، كما تم مناقشة موقف المبادرات والمشروعات القومية على أرض المحافظة