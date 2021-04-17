شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب العجوزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز شباب العجوزين، التابع لإدارة شباب دسوق، مسابقة لحفظة القرآن الكريم من الطلائع، خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملاَ، وأشرف على عملية الاختبارات الشيخ أحمد غباشى، إمام وخطيب بالأوقاف.

وأقيمت هذه المسابقة الرمضانية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات دكتور عزت محروس، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ومحمد مرسى، مدير إداره، شباب دسوق.

وتقدم المسابقة العشرات من الطلائع، وفى نهاية المسابقة، تم توزيع الجوائز على الفائزين وسط روحانيات شهر رمضان المبارك.

مسابقة

مسابقة