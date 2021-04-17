شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام ٢ طن أغذية فاسدة وغلق ١٩ منشأة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، والقنايات، وأولاد صقر، حملات مكثفة في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ١٩ منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية، والقنايات، وأولاد صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٢ طن و ٣١٠ كجم أغذية، حيث تم ضبط ٨٥٠ كجم أغذية لسوء التخزين، وتم إعدام طن و ٤٦٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٩٨ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٥٧ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة .

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين.