شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يوجه بتوزيع وجبات إفطار وسحور للأمن الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بتوزيع وجبات إفطار وسحور للأمن الجامعى ومشرفي المدن الجامعية، وذلك حرصًا منه على توفير البيئة المناسبة للعمل خلال شهر رمضان 2021.

مشيداً بدور الأمن الجامعى والمشرفين بالمدن الجامعية الذي يتطلب اليقظة بأستمرار للحفاظ على أمن وحماية الطلاب وجميع منشأت الجامعة على مدار الـ 24 ساعة.

ومن جانبه، أعرب مدير إدارة الأمن الجامعي ومدير إدارة المدن الجامعية وجميع أفراد الأمن الجامعي والمشرفين، عن جزيل الشكر والامنتنان للدكتور محجوب رئيس الجامعة على مدى أهتمامه بهم.