شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : استقبال 2183 طن قمح لموسم حصاد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء توريد محصول القمح المحلي بالشون الحكومية والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، عن موسم 2020 – 2021، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل اعمال التوريد.

قال محافظ المنيا، ان الشون والصوامع استقبلت 2183 طن من الاقماح منها 702 طن و794 كيلو جرام، خلال اليوم الاولي للتوريد و1481 طن و50 كيلو جرام، في اليوم الثاني، موكدا على استمرار اعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.