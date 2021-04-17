شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية بني سويف تعلق الصلاة داخل الكنائس لمدة 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية بني سويف، برئاسة الانبا غبريال تعليق كافة الصلوات بكنائس الايبارشية اعتبارا من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع نظرا لظروف جائحة كورونا.

كما أعلنت المطرانية عن اعتذارها عن أي استقبالات رسمية أو شعبية يوم عيد القيامة المجيد حرصا على صحة الجميع.

وفي السياق ذاته، أعلنت مطرانية ببا بمحافظة بني سويف انه في إطار دعم جهود الدولة المصرية في مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد، الأنبا اسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا والنائب البابوي لايبارشية بني مزار عدد من الإجراءات.

وتضمنت الإجراءات ما يلي: أن يتم صلاة القنديل ولمنع التزاحم بين المصلين من يوم الاثنين المقبل وحتي يوم الخميس المقبل علي ان يحضر الشخص مرة واحدة خلال هذه الفترة، وحضور القداسات جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة و قداس العيد عبر دعوات تصدر من الكنائس، وأن يكون لكل أسرة دعوة واحدة فقط خلال هذه الفترة من قداس ختام الصوم حتي قداس العبد، والأسرة هي التي تحدد من سيشارك في الصلوات ويشارك في كافة الصلوات بحيث تشارك كل الأسر في كافة الصلوات عن طريق ممثلة.

كما تضمنت الإجراءات حضور صلوات البصخة بدون حجز، الالتزام خلال كافة الصلوات بأقصى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات فضلا عن التعقيم المستمر لكافة الكنائس عقب نهاية كل صلاة.