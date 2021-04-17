شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية في قلين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينه قلين، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز وتحت إشراف النواب.

وفي تصريحات خاصه للمصري اليوم، قال سلامة إنه تم متابعة صيانة كشافات الإنارة على مستوى المركز، ومتابعة أعمال النظافة العامة بقلين المحطة، وقلين البلد واستكمال أعمال رفع كفاءة النظافه العامه بطريق قلين دسوق، واستمرار التخلص من أكوام القمامة الموجوده بهذا الطريق، إضافة لشن حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة ومزلقان السكة الحديد.

كما تم شن حملة موسعة، شارك فيها كافة جهات الاختصاص لمتابعة محلات بيع السلع الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة، للتأكد من صلاحية تلك السلع الغذائية للاستهلاك الادمي خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة متابعة كافه القرى والمركز من حيث عملية رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى.