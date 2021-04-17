شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. التعليم تختبر جودة الشبكات والتابلت في أول بروفة للثانوية العامة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الأحد، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية شهر يوليو القادم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الاختبار التقني لشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ، والذي يعقد في الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ أبريل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً، وأكدت أن الامتحان التدريبي يهدف إلى ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأكدت الوزارة أنه لطلب الدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور يجب التواصل عبر

الرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610

كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد من الساعة 10.30 صباحا وحتي 1 ظهرا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسي من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi.

وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الأول هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code

من خلال الرابط g12.emis.gov.eg وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة ال Wi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg ، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج. والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg

لتسجيل الملاحظات .

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الثاني هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة ال Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح ال 4G في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليوم الأول.

وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الالكترونية بواسطة شرائح ال 4G فقط والغرض هو التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق ال Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التي لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام ال 4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب في اليوم الأول والثالث. وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية جديدة لمديري التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهر ابريل ومايو ويونيو 2021.