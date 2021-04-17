شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. التعليم تختبر جودة الشبكات والتابلت في أول بروفة للثانوية العامة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الأحد، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية شهر يوليو القادم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الاختبار التقني لشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ، والذي يعقد في الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ أبريل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً، وأكدت أن الامتحان التدريبي يهدف إلى ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.
وأكدت الوزارة أنه لطلب الدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور يجب التواصل عبر
الرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610
كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد من الساعة 10.30 صباحا وحتي 1 ظهرا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسي من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi.
وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال 4G في حالة الطوارئ.
وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الأول هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code
لتسجيل الملاحظات .
وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الالكترونية بواسطة شرائح ال 4G فقط والغرض هو التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق ال Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.
وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التي لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام ال 4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب في اليوم الأول والثالث. وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية جديدة لمديري التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهر ابريل ومايو ويونيو 2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه على المختصين بالمدارس الثانوي العام، والتي تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، بعدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة أي سيرف مع ابلاغ كافة الاعطال والمشكلات.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يوجد الكثير من المدارس تقوم بغلق الاجهزة دون اسباب أو التعطل بمشكلات في الكهرباء وتم ارسالها للمديريات عدة مرات من قبل كلا من المختصين بشركة أي سيرف والشركة المصرية للاتصالات مما يعوق حل المشكلات أو التأكد من صلاحية الاجهزة.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا موقعا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لجميع المديريات التعليمية، أكد خلاله على ضرورة تنفيذ قراراته الاخيرة بخصوص امتحانات الثانوية العامة التجريبية. حيث نص الخطاب على أن وزارة التربية والتعليم قررت عقد 3 امتحانات تجريببة "بروفات" إلكترونية لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا اجهزة تابلت من الوزارة.
وشدد الخطاب على أن اول هذه الامتحانات التجربيبة لطلاب الثانوية العامة سيعقد في شهر ابريل تحديدا في ايام 18 و20 و22 ابريل لقياس كفاءة اجهزة التابلت، عمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات، واجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة.
ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيكون امتحان ابريل تجريبيا بالتابلت في اللجان، والهدف منه ليس الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي، حيث ستكون أسئلته لا علاقة لها بالأسئلة الحقيقية للمنهج (بل ستكون أسئلة مثل ما اسمك ولونك المفضل ... إلخ)، فهي مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الاكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات ابريل ستعقد على 3 أيام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة، وسيكون الامتحان لمدة ساعة فقط أو اقل «مش امتحان نذاكر له».