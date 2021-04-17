شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بـ«زراعة الفيوم» لبحث الزراعات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إجتماعا لمسئولي الإرشاد والمكافحة على مستوي المراكز وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية وذلك بحضور المهندس نصر محمود، مدير عام الشؤون الزراعية، والمهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس مصطفى عبدالظاهر، مدير إدارة الإرشاد الزراعي.

وقال وكيل وزارة الزراعة أنه تم الاهتمام بإختيار الحقول الإرشادية ومراعاة الشروط اللأزمة لإختيار الحقل الإرشادي وأيضا كمية التقاوي الواردة للزراعات الصيفية وكميه التقاوي المباعة والمرور المستمر على زراعة القطن والزراعات الصيفية الأخر ورصد أي إصابات بها بإشتراك مع مسئولي المكافحة وخصوصا محصول الذرة والقطن وكذلك المساحة وعدد المزارعين من المحاصيل الزيتية.

وشدد وكيل الوزارة بالاهتمام بالقطن وفحص زراعات القطن ومعرفة نسبة الإنبات وأيضا الاهتمام بتركيب المصايد في البرسيم والعوائل والكتل السكنيه والتنبيه على المرشدين سرعة تركيب المصائد المائية لمساحات القطن، وخطه إدارة المكافحة في مكافحه آفات القطن 2021، وأيضا يتم توزيع آلات الرش (مواتير الرش الظهرية) إلى الجمعيات التي بها مساحات قطن، وجه بتوعيه المزارعين بضروره الحفاظ على مصائد الجياشة المتواجده بالحقول الخاصه بهم.

وأيضا تكاليف القطن ونسبه التحصيل، وتم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بحصر بؤر الإصابة على الطبيعة للقوارض وذلك لتجهيز الحمله عقب حصاد المحاصيل الشتوية، وفي حالة ظهور أي إصابات على الزراعات الصيفية يتم رشها فورًا بالمبيدات الموصي بها من قبل وزاره الزراعة وعمل تقرير بذلك.