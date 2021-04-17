شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي اتجاهها لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

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انفوجراف.. نفي شائعة: اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي