شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القوي يتابع توفر السلع الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي في مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد هانى محمد عبدالقوى رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة رفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وإزالة الحشائش الضارة بالجزر الوسطي والشوارع الفرعية والطرق العامة، بالإضافة بالشواطئ الستة بالمصيف، إضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة.

وأكد عبدالقوى على استمرار الحملة يومياً لانضباط الشارع ومنع التجمعات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما تابع حملة الصيانة لأعمدة وكشافات الإنارة، بالتنسيق مع قسم الكهرباء والمرافق والصيانة بالمدينة، وشدد على ضرورة رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، كما شدد على تغيير جميع لوحات توزيع الإنارة المتهالكة والأعمدة المتهالكة ورفعها أولا بأول، في إطار الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وصيف «٢٠٢١».

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم أنه يتابع بنفسه الأسواق للتأكد من توفير السلع الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وعدم استغلال المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.