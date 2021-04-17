شكرا لقرائتكم خبر عن «تساعد على نضج وحصاد القمح مبكرًا».. مزارعي المنيا سعداء بارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب مزارعي المنيا، عن سعادتهم بارتفاع درجات الحرارة، بهدف مساعدتهم في نجح نمو القمح، والحصاد والتوريد مبكرا، خاصة الاقماح التي زراعاتها مؤخرا.

وقال محمد عثمان القاياتي، رئيس جميعة المحاصيل الزراعية بالمحافظة، ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نضج محصول القمح، وبعض المحاصيل الشتوية التي تم زراعاتها مؤخرا. مؤكدا انها ايضا تساعد على حصاد ودريس المحصول، والحصول على غلال ذات نظافة عالية.

من جانبه، قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، تبلغ المساحة المنزرعة هذا الموسم 250 ألف فدان، وقد تم البدء بجميع مراكز المحافظة، موسم الحصاد، تحت إشراف الإرشاد الزراعي. مؤكدا ان ارتفاع درجات الحرارة ايجابي للزراعات.

يُذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.