شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستعد للامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر عقده غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت المدارس الثانوى العام للامتحانات التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده غدا الأحد، حيث قامت المدارس بتعقيم الفصول والحجرات وتأكد مسئولى التطوير التكنولوجى من انتظام إشارة الإنترنت وقوة الخدمة الفنية والتقنية داخل الفصول.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة استلام كلمة المرور الخاصة بالاختبار التقنى التجريبى المقرر أداؤه غدا الأحد 18 أبريل 2021 من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثانى الثانوى والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس "عام - خاص - خدمات" فيما عدا طلاب الدمج، مشددة على أنه فى حالة تعذر استعلام كود وكلمة المرور من تطبيق تنويهات يمكن إرساله إلى البريد الموحد الخاص بالطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020-2021 والذي يعقد في الفترة من 18وحتى 22أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى1:00 ظهراً.

وحددت الوزارة اهداف الامتحان، موضحة أنه على الطلاب:

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه.

- قياس تغطية الـ 4G .

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

- تحديث منظومة التابلت.

- للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368

أو من خلال الواتساب: 01148970610

وشددت الوزارة على أنه يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار، ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.